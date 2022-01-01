استقالة مدرب جديد في الدرجة الممتازة

غزة/سما/

أعلن محمود المزين استقالته من تدريب فريق غزة الرياضي, عقب الخسارة أمام خدمات النصيرات (0-2), ضمن منافسات الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الممتازة.

وأكد المزين رحيله عن صفوف غزة الرياضي, بسبب سوء النتائج في الدوري, متمنيا التوفيق لـ"العميد" خلال الجولات القادمة.

ولم يحقق غزة الرياضي مع مدربه المستقيل, سوى انتصار وتعادل وحيدين, بينما تلقى 3 هزائم خلال 5 مباريات, ما جعله يتواجد في المركز العاشر برصيد 4 نقاط

. يشار إلى أن المزين المدرب الثاني الذي يعلن استقالته في الدرجة الممتازة هذا الموسم, بعد عماد هاشم "الصداقة".