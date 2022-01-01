ضربة قوية للأرجنتين قبل المونديال

وكالات/سما/

تلقى المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ضربة قوية قبل انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022.، وفق ما ذكرته شبكة "سكاي إيطاليا".

تلقى ليونيل سكالوني وجوزيه مورينيو، المديران الفنيان للأرجنتين وروما على التوالي، أنباء سيئة بشأن باولو ديبالا.



وذكرت الشبكة أن ديبالا سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 و8 أسابيع، بسبب إصابة في العضلة الأمامية تعرض لها خلال فوز روما على ليتشي مساء الأحد.

وأصيب ديبالا لحظة تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء، وغادر الملعب على الفور.



وقال مورينيو بعد المباراة: "أقول إنها سيئة، وأعتقد أنها سيئة للغاية.. لست طبيبا، ولكن بحكم خبرتي وبالحديث معه، من المستبعد أن نشاهده مرة أخرى في العام الحالي"، ما يضع مشاركته في كأس العالم في قطر على المحك.



وتنطلق بطولة كأس العالم يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، أي بعد حوالي 5 أسابيع من الآن.

وتتواجد الأرجنتين في المجموعة الثالثة رفقة السعودية والمكسيك وبولندا.

وينطلق الدور الثاني للمونديال يوم 3 كانون الأول/ ديسمبر، وسيكون سكالوني مطالبا باتخاذ قرار بشأن المغامرة بضم ديبالا من أجل ظهوره بداية من ثمن النهائي.

ولعب ديبالا (28 عاما) 34 مباراة دولية مع الأرجنتين، سجل خلالها 3 أهداف، علما أنه تواجد في قائمة كأس العالم 2018 بروسيا، لكنه شارك لمدة 22 دقيقة فقط في مواجهة كرواتيا بالدور الأول.