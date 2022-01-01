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بريطانيا تمنع أكثر من 1300 مشجع من حضور نهائيات كأس العالم في قطر

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 01:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا تمنع أكثر من 1300 مشجع من حضور نهائيات كأس العالم في قطر



وكالات

قالت وزارة الداخلية البريطانية إنه لن يُسمح لما يزيد على 1300 مشجع من إنكلترا وويلز، صادرة في حقهم أوامر حظر، بالسفر إلى قطر لحضور نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل.

وتمنع الإجراءات الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، المشجعين الذين لهم تاريخ في العنف المرتبط بكرة القدم من السفر لحضور نهائيات كأس العالم التي تبدأ في 20 نوفمبر تشرين الثاني وتستمر حتى 18 ديسمبر كانون الأول.

وقالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان “لن ندع سلوك أقلية من الخارجين على القانون يشوه ما ستكون بطولة شيقة”.

وشهد الموسم الماضي زيادة حادة في عمليات اقتحام الملاعب ومشاكل الحشود المرتبطة بكرة القدم الإنجليزية، حيث عزز الدوري الإنكليزي الممتاز الإجراءات الأمنية للسيطرة على سوء السلوك قبل الموسم الجديد.

وحذرت وزارة الداخلية من أن المشجعين الذين يخالفون القواعد قد يتعرضون للسجن لمدة ستة أشهر ودفع غرامة غير محدودة.

كما سيتم منع أي شخص “تسبب في مشاكل من قبل ويُرجح أن يفعل ذلك مجددا” من السفر.

أضافت برافرمان “لا يتم هنا التسامح مع العنف والإساءة والاضطراب، ولن يتم التسامح مع هذا السلوك الإجرامي في كأس العالم، ولهذا السبب نتخذ هذا النهج الصارم”. 

#لندن #كأس العالم #قطر

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