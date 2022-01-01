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أنشيلوتي يحسم الجدل حول مشاركة بنزيما أمام شاختار

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 01:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أنشيلوتي يحسم الجدل حول مشاركة بنزيما أمام شاختار



وكالات

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أن كريم بنزيما سيشارك كأساسي أمام شاختار، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأكد المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي عشية المباراة التي تقام في بولندا "بنزيما بحالة جيدة، من الواضح حتى الآن أنه سيبدأ المباراة، لأنه حصل على راحة مثل توني كروس وميندي".

وأضاف "يجب الانتظار لمران اليوم من أجل الوقوف على حالة اللاعبين الذي شاركوا أمام خيتافي".

ونوه "من المهم اختيار التشكيل المثالي للفوز بمواجهة شاختار. المباراة مهمة من أجل حسم التأهل لثمن النهائي".


وأقر المدرب بأن مثل هذه القرارات صعبة، لأنها تخلق حالة من الاستياء والغضب بين اللاعبين.

وتابع "مسألة التدوير صعبة، كل لاعب يغضب على طريقته، ولكن في هذه المجموعة، رد فعل الجميع إيجابي، هم يغضبون لأنهم يرغبون في المشاركة، هذا أمر طبيعي، ورد الفعل يكون بالتركيز أكثر في التدريبات".

وزاد "اللاعبون يحترمون القرارات التي اتخذها، أقول لهم دائما، احترم الشخص رغم أنك قد تغضب منه كمدرب".

ولفت "شاختار يعمل وسط صعوبات بالغة، نتضامن معهم ونحترمهم، هدفنا موصلة عزف نغمة الانتصارات للجولة الرابعة تواليا ومن ثم حسم التأهل".

#كارلو أنشيلوتي #كريم بنزيمة #شاختار #ريال مدريد #دوري أبطال أوروبا

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