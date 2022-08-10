  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

" واتساب" ستمنع استخدام هذه الميزة بسبب الخصوصية

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 12:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
" واتساب" ستمنع استخدام هذه الميزة بسبب الخصوصية



وكالات

يستعد تطبيق المراسلة "واتسآب" قريبا لطرح ميزة جديدة لحماية خصوصية المستخدمين، والتي ستحظر أخذ "لقطة شاشة" ثابتة من الصور والفيديوهات التي يتم تعيينها للمشاهدة مرة واحدة فقط.


وبدأ "واتسآب" في توفير هذه الميزة لبعض مختبري نسخته التجريبية رقم "2.22.22.3" على هواتف "أندرويد"، وكذلك لمختبري نسخة التطبيق "22.21.0.71" لهواتف "آيفون"، وفقا لموقع "وابيتاإنفو".


وعند تفعيل الميزة، سوق تظهر "لقطة الشاشة" باللون الأسود بالنسبة لبعض المستخدمين، بينما يتعذر على بعض منهم التقاط واحدة.


كذلك المثير للاهتمام هو أنه حتى في حال إن تم استخدام امتداد تابع لجهة خارجية، فستتحول الصورة إلى اللون الأسود.

وتعد الميزة خبرًا جيدًا لأولئك الذين يشاركون معلومات حساسة عبر "واتسآب"، ويريدون من المتلقي أن يشاهد الفيديو أو الصورة مرة واحدة فقط.

أيضا من الميزات التي يعمل "واتسآب" على طرحها خلال الفترة المقبلة، هو إمكانية إضافة ما يصل إلى 1024 مشاركا إلى مجموعات الدردشة، بحسب "وابيتاإنفو"، بعد أن كان أقصى عدد مسموح لإضافته هو 512 مشاركا.

#واتساب

الأكثر قراءة اليوم

هذا ما تشير إليه التقديرات الإسرائيلية عن منفذ عملية شعفاط..

أسعار صرف العملات

غضب إسرائيلي على الجيش بعد عملية شعفاط

بجوار مكتب زيلينكسي .. قتلى وجرحى في قصف عنيف على مدن أوكرانية

"وول ستريت جورنال": هذا هو الرابح الأكبر من اتفاقيات ابراهام

بوتين يهدد أوكرانيا برد قاس وصارم

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الأخبار الرئيسية

النخالة: ما يجري في الضفة ليس عفوياً.. هناك تعاون إلى أبعد حدود بين الجهاد وكتائب الأقصى

مستشفى إسرائيلي يكشف عن حالة أحد مصابي عملية شعفاط

هذا ما تشير إليه التقديرات الإسرائيلية عن منفذ عملية شعفاط..

مجلس الوزراء.jfif-6db96a84-c3c8-4202-b4d1-736e7cae2f32

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية

صحيفة: وفد حماس من "الجناح المقاوم وليس الإخواني" سيزور دمشق خلال أيام

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية