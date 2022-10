" واتساب" ستمنع استخدام هذه الميزة بسبب الخصوصية

يستعد تطبيق المراسلة "واتسآب" قريبا لطرح ميزة جديدة لحماية خصوصية المستخدمين، والتي ستحظر أخذ "لقطة شاشة" ثابتة من الصور والفيديوهات التي يتم تعيينها للمشاهدة مرة واحدة فقط.



وبدأ "واتسآب" في توفير هذه الميزة لبعض مختبري نسخته التجريبية رقم "2.22.22.3" على هواتف "أندرويد"، وكذلك لمختبري نسخة التطبيق "22.21.0.71" لهواتف "آيفون"، وفقا لموقع "وابيتاإنفو".

Screenshot blocking for view once images and videos is coming soon on WhatsApp. https://t.co/6Iw9QHQT84 pic.twitter.com/1PpwKcjvpe