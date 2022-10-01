سيناتور أمريكي: لن أعطي الضوء الأخضر لأي تعاون مع السعودية

وكالات/سما/

أعلن السيناتور الأمريكي بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أنه لن يعطي الضوء الأخضر لأي تعاون مع السعودية حتى تعيد تقييم موقفها تجاه أزمة أوكرانيا.

وقال بوب مينينديز إنه "مذعور" من "التصعيد الروسي" ضد "البنية التحتية المدنية" في جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك كييف، متعهدا باستخدام "كل الوسائل المتاحة لي لتسريع دعم شعب أوكرانيا وتجويع آلة الحرب الروسية".

وأضاف مينينديز: "هذا هو السبب في أنني يجب أن أتحدث علانية ضد قرار حكومة المملكة العربية السعودية الأخير للمساعدة في ضمان حرب بوتين من خلال كارتل أوبك +".

وتابع: "ببساطة لا يوجد مجال للعب على جانبي هذا الصراع..إما أن تدعم بقية العالم الحر في محاولة منع مجرم حرب من محو بلد بأكمله بعنف من على الخريطة، أو تؤيده، واختارت المملكة العربية السعودية هذا الأخير في قرار مروع تدفعه المصلحة الاقتصادية الذاتية".

وتابع: "يجب على الولايات المتحدة أن تجمد على الفور جميع جوانب تعاوننا مع المملكة العربية السعودية، بما في ذلك أي مبيعات أسلحة وتعاون أمني يتجاوز ما هو ضروري للغاية للدفاع عن أفراد ومصالح الولايات المتحدة..بصفتي رئيسا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ، لن الضوء الأخضر أي تعاون مع الرياض حتى تعيد المملكة تقييم موقفها من الحرب في أوكرانيا".