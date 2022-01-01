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هنية يصل إلى الجزائر على رأس وفد قيادي من حماس

الإثنين 10 أكتوبر 2022 11:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يصل إلى الجزائر على رأس وفد قيادي من حماس



غزة/سما/

وصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مساء اليوم الإثنين إلى العاصمة الجزائرية على رأس وفد من قيادة الحركة للمشاركة في اللقاءات الوطنية التي تُجريها الجزائر من أجل تحقيق المصالحة واستعادة وحدة شعبنا، وذلك بدعوة من فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

ويضم وفد حماس كلًا من د. خليل الحية ود. ماهر صلاح ، وأ. حسام بدران أعضاء المكتب السياسي للحركة، وسيجري الوفد لقاءات مع القيادة الجزائرية والقوى الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، إلى جانب تعميق العلاقة الثنائية مع الجزائر وبحث سبل تفعيل القضية الفلسطينية في القمة العربية التي ستُعقد الشهر المقبل، وكذلك التشاور في ما يتعلق بالتطورات السياسية والميدانية وتأثيراتها على الملف الفلسطيني.

وأكدت رئاسة الحركة موقف حماس الثابت بضرورة إنجاح الجهود الجزائرية وتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني لمواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد شعبنا وقضيته الوطنية.

#هنية #حماس

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