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4 إصابات بينها خطيرة بحاث سير في النقب

الإثنين 10 أكتوبر 2022 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 إصابات بينها خطيرة بحاث سير في النقب



النقب/سما/

أُصيب 4 أشخاص بجراح متفاوتة الخطورة، إثر حادث سير وقع في حورة بالنقب، مساء اليوم الإثنين.

وأفاد طاقم طبيّ وصل إلى المكان، بأن قتى يبلغ من العمر 17 عاما، وشابا في العشرين من عمره، قد أُصيبا بجراح خطيرة.

وأشار إلى أنهما قد تعرّضا لإصابات في الرأس والأطراف.

كما ذكر البيان أن شخصين آخرين، أُصيبا بجراح طفيفة، مشيرا إلى أنه تمّ نقل المصابين الأربعة إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقي العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 255 شخصا، بينهم 84 شخصا من المجتمع العربي، قد لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة منذ مطلع العام الجاري، وحتى 29 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

#النقب

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