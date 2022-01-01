مستشفى إسرائيلي يكشف عن حالة أحد مصابي عملية شعفاط

القدس المحتلة/سما/

كشف مستشفى هداسا عين كارم" الإسرائيلي، مساء الإثنين، عن حالة أحد المصابين بعملية إطلاق نار على حاجز شعفاط في مدينة القدس المحتلة، التي وقعت السبت الماضي

وقالت نائب المتحدث باسم المستشفى، ناتالي مزراحي في تصريح صحفي، إن الجندي حالته غير مستقرة وما زالت صعبة وخطيرة جداً.

وأشارت إلى أن الجندي يرقد في المستشفى وهو فاقد للوعي، وعلى أجهزة التنفس الاصطناعي في وحدة العناية المركزة.

وكان شاب فلسطيني نفذ مساء السبت الماضي عملية إطلاق نار من مسافة صفر على تجمع لجنود إسرائليين على حاجز شعفاط، ما أسفر عن مقتلة مجندة وإصابة جنديين آخرين أحدهما بجراح خطيرة.

وفشلت أجهزة أمن الاحتلال في الوصول لمنفذ العملية الذي ما زال مطاردا حتى اللحظة، وسط أعمال تفتيش وتمشيط مكثفة في شعفاط والأحياء القريبة منه.