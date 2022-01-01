  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستشفى إسرائيلي يكشف عن حالة أحد مصابي عملية شعفاط

الإثنين 10 أكتوبر 2022 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشفى إسرائيلي يكشف عن حالة أحد مصابي عملية شعفاط



القدس المحتلة/سما/

كشف مستشفى هداسا عين كارم" الإسرائيلي، مساء الإثنين، عن حالة أحد المصابين بعملية إطلاق نار على حاجز شعفاط  في مدينة القدس المحتلة، التي وقعت السبت الماضي

وقالت نائب المتحدث باسم المستشفى، ناتالي مزراحي في تصريح صحفي، إن الجندي حالته غير مستقرة وما زالت صعبة وخطيرة جداً.

وأشارت إلى أن الجندي يرقد في المستشفى وهو فاقد للوعي، وعلى أجهزة التنفس الاصطناعي  في وحدة العناية المركزة.

وكان شاب فلسطيني نفذ مساء السبت الماضي عملية إطلاق نار من مسافة صفر على تجمع لجنود إسرائليين على حاجز شعفاط، ما أسفر عن مقتلة مجندة وإصابة جنديين آخرين أحدهما بجراح خطيرة.

وفشلت أجهزة أمن الاحتلال في الوصول لمنفذ العملية الذي ما زال مطاردا حتى اللحظة، وسط أعمال تفتيش وتمشيط مكثفة في شعفاط والأحياء القريبة منه.

#عملية شعفاط

الأكثر قراءة اليوم

مجدلاني يكشف حقيقة وجود مفاوضات مع "إسرائيل" لاستخراج الغاز من شواطئ غزة

لهذه الأسباب.. صحيفة عبرية تحذر قادة "إسرائيل" من شن عملية عسكرية واسعة بالضفة

استهداف حاجز الجلمة بعبوة متفجرة وإطلاق نار على نقطة في نابلس.. إصابة جندي في العيساوية

أسعار صرف العملات

هذا ما تشير إليه التقديرات الإسرائيلية عن منفذ عملية شعفاط..

غضب إسرائيلي على الجيش بعد عملية شعفاط

بجوار مكتب زيلينكسي .. قتلى وجرحى في قصف عنيف على مدن أوكرانية

الأخبار الرئيسية

النخالة :ما يجري في الضفة ليس عفوياً.. هناك تعاون إلى أبعد حدود بين الجهاد وكتائب الأقصى

هذا ما تشير إليه التقديرات الإسرائيلية عن منفذ عملية شعفاط..

مجلس الوزراء.jfif-6db96a84-c3c8-4202-b4d1-736e7cae2f32

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية

صحيفة: وفد حماس من "الجناح المقاوم وليس الإخواني" سيزور دمشق خلال أيام

غضب إسرائيلي على الجيش بعد عملية شعفاط

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية