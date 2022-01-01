العوض: نجاح الحوار في الجزائر يتطلب تجاوز اشتراط تشكيل حكومة وحدة وطنية..

قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، اليوم الاثنين،ان نجاح الحوار في الجزائر يتطلب تجاوز اشتراط تشكيل حكومة وحدة وطنية بالموافقة على شروط اللجنة الرباعية ، حيث يجب تنفيذ الاتفاقات بالذهاب لتشكيل وحدة وطنية تنهى الانقسام في المؤسسات وتحضر للانتخابات وتعالج الازمات .

وأضاف: "للتذكير ان الشروط الرباعية هي التزام أعضاء الحكومة الفلسطينية بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل وقبول الاتفاقات السابقة.

خاصة وأن المسار السياسي الفلسطيني وفق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني وخطاب الرئيس يتجاوز ذلك ( سحب الاعتراف بأسرائيل ، اعتبار الاتفاقات في حكم المنتهية ، وان العلاقة بين الشعب الفلسطيني لم تعد محكومة بالاتفاقات مع الاحتلال بل شعب تحت الاحتلال ودولة محتلة.