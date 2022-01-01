تشييع جثمان الشهيد الطفل محمود سمودي في جنين

جنين/سما/

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة جنين، مساء اليوم الإثنين، جثمان الشهيد الطفل محمود سمودي (12 عاما) في بلدة اليامون، غرب المحافظة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين، باتجاه الدوار الرئيسي، حيث رفع المواطنون الجثمان على الأكتاف، وسط الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق أبناء شعبنا.

وتوجه المشاركون في مسيرة مركبات إلى بلدة اليامون مسقط رأس الشهيد، حيث جرت مسيرة شعبية جابت شوارع البلدة، وصولا إلى منزل ذوي الشهيد لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.

واستشهد الطفل سمودي اليوم متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الثامن والعشرين من أيلول الماضي، خلال اقتحامها مدينة ومخيم جنين.