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سلطة الأراضي توقع عقد مشروع تطوير الإطار المرجعي الجيوديسي الوطني الفلسطيني

الإثنين 10 أكتوبر 2022 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة الأراضي توقع عقد مشروع تطوير الإطار المرجعي الجيوديسي الوطني الفلسطيني



رام الله/سما/

 وقع القائم بأعمال رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي، اليوم الإثنين، عقد مشروع "تطوير الإطار المرجعي الجيوديسي الوطني الفلسطيني" مع ائتلاف شركات آكسس للحلول المتكاملة (فلسطين)، وميب ماب لحلول الخدمات الجغرافية (تركيا)، والمراكز العلمية في جامعة النجاح الوطنية ممثلة بـ سموئل عواودة.

ويأتي ذلك، وفق بيان صادر عن سلطة الأراضي، ضمن المكوّن الثاني لمشروع التسجيل العقاري المموّل من البنك الدولي ومانحين آخرين.

ويقوم مشروع تطوير الإطار المرجعي الجيوديسي، على توفير الأساس المرجعي المكاني لجميع تطبيقات وخدمات المسح ورسم الخرائط والمواقع في فلسطين، كما سيساعد أيضا في توليد البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية المتعلقة بالأرض واللازمة لدمج التكيف مع تغير المناخ في تخطيط استخدام الأراضي على النحو المطلوب في الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ.

كذلك، ستساهم المعلومات الناتجة عن تنفيذ المشروع في التطوير المستقبلي لمجموعات البيانات الجغرافية المكانية لفلسطين المتعلقة بالارتفاع ومستويات الفيضانات والتضاريس، والذي من شأنه تحسين إدارة مخاطر الكوارث والمساعدة في تسريع التعافي بعد الكوارث في حالة الكوارث الطبيعية أو الطقس القاسي، بالإضافة لتحقيق الدقة والجودة المطلوبة لجميع أعمال المسح ورسم الخرائط وضمان الترسيم الدقيق لجميع الممتلكات والحدود في فلسطين.

ويواكب النظام الذي سيتم تطويره، النظم الجيوديسية العالمية (WGS) والإطار المرجعي الأرضي الدولي (ITRF).

وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ هذا النشاط هو ضمن الفقرة رقم (4) من المادة رقم (5) التي تحدد مهام سلطة الأراضي الوارد بقرار بقانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن سلطة الأراضي.

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#سلطة الاراضي

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