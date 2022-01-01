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استطلاع: "إسرائيل" أكبر تهديد للأمن الوطني الأردني

الإثنين 10 أكتوبر 2022 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: "إسرائيل" أكبر تهديد للأمن الوطني الأردني



القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية (حكومي)، اليوم الاثنين، أن "الاحتلال الإسرائيلي، يعد أكبر مصدر تهديد للأمن الوطني الأردني".
وكشفت نتائج الاستطلاع، التي اطلعت عليها "قدس برس"، أن "61 في المائة من الأردنيين يرون أن (إسرائيل) أكبر مصدر تهديد للأمن الوطني الأردني".
 
وأشار مركز الدراسات الاستراتيجية إلى أن "الاستطلاع نُفذ في الفترة ما بين 2 و 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري"، وتوزعت عينته، على، 1200 شخص، ممن أعمارهم 18 سنة فأكثر، 50٪؜ ذكور، و 50٪؜ إناث، تم اختيارهم بشكل عشوائي من 150 موقعاً تغطي المملكة". 
 
يشار إلى أنه كان لافتًا في نتائج استطلاع "مركز الدراسات" الأخير، أنها تختلف كليًا عن استطلاع آخر، أجراه نفس المركز، ولاقى ردود فعلٍ وصفته بـ"المتباينة والغريبة".
 
وكان الاستطلاع السابق، قد أظهر أن نحو 53 في المائة من الأردنيين يعتقدون أن مصلحة الأردن بالحفاظ على العلاقة مع "إسرائيل".
 
ويرتبط الأردن والاحتلال الإسرائيلي باتفاقية "سلام"، جرى توقيعها عام 1994، وتعرف بـ"وادي عربة".

#اسرائيل #الاردن

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