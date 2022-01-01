خضر عدنان: جريمة إحراق المستوطنين نسخ من القرآن تستوجب غضبة جماهيرية

رام االله/سما/

قال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، خضر عدنان، إن جريمة المستوطنين المتطرفين بإحراق نسخ من القرآن الكريم في مدينة الخليل "تمثل عدوانًا سافرًا على ديننا الإسلامي الحنيف، وعلى الأمة العربية والإسلامية جمعاء".

وأكد عدنان في تصريح صحفي لموقع إخباري محلي، اليوم الاثنين، أن هذه الجريمة "تستوجب غضبة جماهير أمتنا، والخروج غضبًا ضد الاحتلال في كل العواصم العربية والإسلامية".



واعتبر القيادي في "الجهاد الإسلامي" أن "حادثة حرق المستوطنين للمصحف الشريف لم تأتِ إلا بتوجيه أمني وسياسي من قادة كيان الاحتلال".

ودعا عدنان "أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، وعلى وجه الخصوص في مدينة الخليل"، إلى "التصدي لاعتداءات قطعان المستوطنين المتطرفين بكل الوسائل والسبل المتاحة".