  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خضر عدنان: جريمة إحراق المستوطنين نسخ من القرآن تستوجب غضبة جماهيرية

الإثنين 10 أكتوبر 2022 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
خضر عدنان: جريمة إحراق المستوطنين نسخ من القرآن تستوجب غضبة جماهيرية



رام االله/سما/

قال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، خضر عدنان، إن جريمة المستوطنين المتطرفين بإحراق نسخ من القرآن الكريم في مدينة الخليل "تمثل عدوانًا سافرًا على ديننا الإسلامي الحنيف، وعلى الأمة العربية والإسلامية جمعاء".

وأكد عدنان في تصريح صحفي لموقع إخباري محلي، اليوم الاثنين، أن هذه الجريمة "تستوجب غضبة جماهير أمتنا، والخروج غضبًا ضد الاحتلال في كل العواصم العربية والإسلامية".


واعتبر القيادي في "الجهاد الإسلامي" أن "حادثة حرق المستوطنين للمصحف الشريف لم تأتِ إلا بتوجيه أمني وسياسي من قادة كيان الاحتلال".

ودعا عدنان "أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، وعلى وجه الخصوص في مدينة الخليل"، إلى "التصدي لاعتداءات قطعان المستوطنين المتطرفين بكل الوسائل والسبل المتاحة".

#خضر عدنان

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: هذا ما يظهره فيديو عملية شعفاط

مجدلاني يكشف حقيقة وجود مفاوضات مع "إسرائيل" لاستخراج الغاز من شواطئ غزة

لهذه الأسباب.. صحيفة عبرية تحذر قادة "إسرائيل" من شن عملية عسكرية واسعة بالضفة

استهداف حاجز الجلمة بعبوة متفجرة وإطلاق نار على نقطة في نابلس.. إصابة جندي في العيساوية

الزراعة بغزة تحدد موعد افتتاح موسم قطف الزيتون

أسعار صرف العملات

حزب الله: هزمنا "إسرائيل" وسنهزمها في كل معركة

الأخبار الرئيسية

مجلس الوزراء.jfif-6db96a84-c3c8-4202-b4d1-736e7cae2f32

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية

صحيفة: حماس تنتظر تحديد موعد لزيارة دمشق.. "الجناح المقاوم وليس الإخواني"

غضب إسرائيلي على الجيش بعد عملية شعفاط

"وول ستريت جورنال": هذا هو الرابح الأكبر من اتفاقيات ابراهام

هآرتس تحذر من اللامبالاة بقتل الفلسطينيين..وجنرال إسرائيلي: تل أبيب تفقد السيطرة على الضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية