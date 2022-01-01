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صحيفة: حماس تنتظر تحديد موعد لزيارة دمشق.. "الجناح المقاوم وليس الإخواني"

الإثنين 10 أكتوبر 2022 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: حماس تنتظر تحديد موعد لزيارة دمشق.. "الجناح المقاوم وليس الإخواني"



دمشق/سما/

قالت صحيفة الوطن التابعة السورية ، إن دمشق ستستقبل خلال الأيام القليلة المقبلة وفداً فلسطينياً يضم قياديين من حركة المقاومة الإسلامية حماس، رداً على بيان صادر عن الحركة مؤخراً، تؤكد فيه عزمها بناء علاقات من جديد مع الدولة السورية.

وكانت "حماس" قد أعلنت، في بيان لها، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، عن عزمها المضي في بناء وتطوير علاقات راسخة مع سورية، وإدانتها الغارات الإسرائيلية على مواقع للنظام في سورية.

وقالت الصحيفة إن "القيادة السورية ستستقبل خلال الأيام القليلة المقبلة وفداً يضم فصائل المقاومة الفلسطينية، بينهم ممثلون عن حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وتحديداً من الجناح المقاوم وليس الجناح الإخواني".

وأضافت الصحيفة: "تفيد المعلومات بأن ممثلي حماس سيزورون سورية، بعد إنهاء زيارة يقوم بها وفد من الحركة إلى الجزائر تهدف إلى بحث المصالحة مع حركة التحرير الوطني".

ونقلت الصحيفة عن الأمين العام لـ"جبهة النضال الشعبي" خالد عبد المجيد، أن وفداً من "حماس" حالياً في الجزائر، وزيارته ستستمر حتى الـ13 من الشهر الجاري، والمعلومات تفيد بأنه بعد انتهاء زيارة وفد الحركة للجزائر "سيجري تحديد موعد من قبل دمشق لزيارة ممثلين عن الحركة إلى سورية".

وأضاف وفق الصحيفة: "الأسبوع الماضي اجتمعت الفصائل في بيروت، وأبلغونا بأن رئيس وفد "حماس" الذي سيزور سورية هو مسؤول العلاقات العربية – العربية في الحركة خليل الحية، وقالوا إنهم بانتظار تحديد الموعد من الإخوة في سورية".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من حكومة النظام السوري حول الزيارة، كما لم تعلن الحركة رسمياً عن الزيارة أو موعدها.

#حماس #دمشق #سوريا

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