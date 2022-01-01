التجمع الوطني يشارك في مؤتمر الحوار الوطني في الجزائر

الجزائر/سما/

يشارك التجمع الوطني للمستقلين بمؤتمر الحوار الوطني الذي يعقد خلال الاسبوع الجاري في الجزائر، بدعوة ورعاية جزائرية ضمن الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

ويمثل التجمع الوطني في الاجتماعات رئيس التجمع الوطني ورئيس هيئة النوايا الحسنة منيب رشيد المصري وعضو هيئة النوايا الحسنة طاهر الديسي .

من جهته شكر المصري الجزائر رئيسا وقيادة وشعبا على جهودهم لإنهاء الانقسام الفلسطيني ولدعمهم الدائم والثابت للقضية الفلسطينية؛ واكد المصري بأن هذا الاجتماع يعتبر اجتماعا مفصليا إما أن ننتصر من خلاله لارادة وتطلعات شعبنا ونعلن إنهاء الانقسام من بلد المليون ونصف المليون شهيد وإما نستمر بهذه الجريمة الوطنية الكبري وهي الانقسام وكل تبعاته.



وأضاف المصري بأن المرحلة الصعبة التي نعيشها تحتم انهاء الانقسام بشكل فوري ؛ مطالبا طرفي الانقسام حركتي فتح وحماس كافة الفصائل والقوى المشاركة لبذل كل ما هو ممكن لإنجاح حوار الجزائر واستعادة الوحدة الوطنية.