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تنظيم مهرجان فني تراثي في سلفيت

الإثنين 10 أكتوبر 2022 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنظيم مهرجان فني تراثي في سلفيت



سلفيت/سما/

نظمت مديرية الثقافة في سلفيت، اليوم الاثنين، مهرجانا فنيا تراثيا في مدرسة بنات كفل حارس الثانوية، ضمن فعاليات يوم التراث الفلسطيني.

وتخلل المهرجان فقرات فنية وثقافية وفقرات شعر وزجل ودبكة شعبية وافتتاح معرض التراث الفلسطيني.

وقال الوكيل المساعد في وزارة الثقافة محمد عياد: تطلق الوزارة يوم التراث الفلسطيني هذا العام من نبع تل السلطان في أريحا أقدم مدينة في التاريخ.

وشدد على أن الوزارة تولي أهمية خاصة للحفاظ على التراث، من خلال دعم وتوثيق البرامج سواء على مستوى المبادرات الفردية أو الجمعية لتكريس التراث الشعبي الفلسطيني كجزء لا يتجزأ من تراث الأمة العربية، والتأكيد على الرواية الفلسطينية في مواجهة رواية الاحتلال.

من جهته، أكد نائب محافظ سلفيت محمود صالح، أهمية حماية التراث والفن الفلسطيني، والحفاظ عليه من التهويد في ظل الاستهداف المتواصل من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف: هناك استهداف واضح تتعرض له بلدات وقرى محافظة سلفيت وخصوصا المقامات الدينية الاسلامية في بلدة كفل حارس ومحاولات التهويد والقرصنة التي تمارسها حكومة الاحتلال ومن خلفها المستوطنون.

وبين مدير عام مديرية التربية والتعليم محمد الاقرع أن وزارة التربية والتعليم ترسخ في أذهان أجيالنا الرواية الفلسطينية التي تجسد واقعنا وما حل بنا.

وقال رئيس بلدية كفل حارس أسامة صالح: "نلتقي بكم في هذا المهرجان الفني التراثي على أرض بلدة كفل حارس، حيث التهم الاستيطان جزءا كبيرا من أراضيها ولا يزال الاحتلال يحاول التهام ما تبقى منها، ولكننا لن نتنازل عن شبر واحد من أرضنا".

#سلفيت #مهرجان

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