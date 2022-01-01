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حماس: احراق المستوطنين نسخاً من القرآن يؤكد أن الاحتلال يريدها حرباً دينية

الإثنين 10 أكتوبر 2022 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: احراق المستوطنين نسخاً من القرآن يؤكد أن الاحتلال يريدها حرباً دينية



غزة/سما/

عقبت حركة حماس ، اليوم الاثنين، على إحراق المستوطنين نسخًا من القرآن الكريم قرب مسجد في البلدة القديمة بمدينة الخليل.

وأكد الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع، أن إحراق المستوطنين نسخًا من القرآن الكريم جريمة نكراء يجب الرد عليها، وتصعيد غير مسبوق من قبل المستوطنين.

وقال القانوع في تصريح صحفي له، إن "هذا السلوك العنصري المشين يؤكد أن الاحتلال و مستوطنيه يريدونها حرباً دينية تستهدف ديننا الإسلامي"، معتبرًا أن "حرق نسخ من القرآن الكريم تزامناً مع اقتحام المسجد الأقصى يشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين".


ونوه إلى أن "الأعياد اليهودية لدى الاحتلال أصبحت تمثل خطرًا كبيرًا على الأقصى واعتداء على شعبنا ومقدساتنا".

ودعا القانوع علماء المسلمين وجماهير الأمة العربية والإسلامية إلى فضح جرائم الاحتلال وحشد الطاقات لدعم شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة الاحتلال.

#حماس

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