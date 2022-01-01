الهباش يستنكر حرق المستوطنين نسخ من القرآن الكريم في الخليل

رام الله/سما/

استنكر قاضي قضاة فلسطين، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الشيخ محمود الهباش، اليوم الإثنين، قيام عصابات المستوطنين بتمزيق وحرق نسخ من القرآن الكريم، وإلقائها في حاوية القمامة بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل.

وقال الهباش في بيانٍ صدر عنه: "هذه الجريمة عملًا همجيًا وحربًا على الإسلام، واعتداء سافرًا وإهانة لمشاعر قرابة ملياري مسلم حول العالم، ومساسًا بعقيدة الإسلام وكتابه المقدس الذي أنزله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليكون دستورًا للمسلمين من بعده ونورًا للإنسانية كلها".

وعا منظمة التعاون الإسلامي، وكافة الدول الإسلامية التي تنضوي تحت لوائها بالاستنفار والغضب لله عز وجل وللقرآن الكريم دستور أمتنا ونبراس دعوة الإسلام، مُشيرًا إلى أنّ الأمة التي لا تغضب لأجل قرآنها ودستورها هي أمة ذليلة خانعة لا يسمع لها أحد ولا يقيم لها وزناً.



وأضاف: "أيّ رد فعل على هذه الجريمة من قبل أي فلسطيني أو أي مسلم هو رد فعل مشروع، دينًا وقانونًا"، مُشدّدًا على أنّ القرآن الكريم محفوظ من عند الله في اللوح المحفوظ وهو أعلى وأسمى من أن ينال منه حثالة من البشر لا يقيمون وزنًا للإنسانية والكتب المقدسة، فتاريخهم مليء بالجرائم والفظائع ضد البشر والحجر والمقدسات وحتى الأنبياء عليهم السلام.