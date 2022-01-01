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"جماعات الهيكل" تدعو لقراءة جماعية للتوراة بالأقصى غدًا

الإثنين 10 أكتوبر 2022 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
"جماعات الهيكل" تدعو لقراءة جماعية للتوراة بالأقصى غدًا



القدس المحتلة/سما/

دعت "جماعات الهيكل" المزعوم جمهورها من المستوطنين إلى قراءة جماعية للتوراة في المسجد الأقصى المبارك خلال الاقتحام الأكبر الذي تُعد له غدًا الثلاثاء، في ثاني أيام "عيد العرش" اليهودي.

وطالبت الجماعات المتطرفة أنصارها بأن يتجمعوا خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى لقراءاتٍ جماعية من "سفر التثنية"، إذ تنص مقاطع من هذا السفر على اعتبار يوم غدٍ "يوم الاجتماع الحاشد" الذي يتكرر مرة كل سبع سنوات.

وأعدت تطبيقًا خاصًا على الهاتف للدعوة لهذا الاقتحام وتسجيل المشاركين، وصفحات خاصة به على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وهي تدعو جمهور اليمين الإسرائيلية للمشاركة فيه منذ 19 يومًا.


وتطمح "جماعات الهيكل" خلاله للوصول إلى 5,000 مقتحم ليكون أكبر اقتحامٍ للمسجد الأقصى في تاريخه.

وصباح الاثنين، اقتحم 216 مستوطنًا المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، بأول أيام "عيد العرش"، ووسط قيود وتشديدات على دخول الفلسطينيين للمسجد.

وكثف المقدسيون الدعوات للحشد والرباط الدائم في المسجد الأقصى، للتصدي لاقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم خلال "عيد العرش".

#التوارة #المسجد الاقصى

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