  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الداخلية تصدر إعلانا مهما للأجانب والمغتربين الوافدين عبر معبر رفح

الإثنين 10 أكتوبر 2022 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية تصدر إعلانا مهما للأجانب والمغتربين الوافدين عبر معبر رفح



غزة/سما/

أصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الإثنين، إعلانًا مهمًا للأجانب، والمغتربين الوافدين عبر معبر رفح البري، جنوب قطاع غزّة.

وفيما يلي نص الإعلان كما ورد وكالة سما:
 

إعلان مهم للأجانب والمغتربين الوافدين عبر معبر رفح البري


???? تعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني لكل من الأجانب والمغتربين، الوافدين لقطاع غزة عبر معبر رفح البري، بضرورة تسوية أوضاعهم القانونية والحصول على "رقم زائر" خلال 48 ساعة من وصولهم، وذلك من خلال التوجه لمقر الإدارة العامة لشؤون الأجانب والمغتربين بوزارة الداخلية – الشق المدني (تل الهوا)، مع اصطحاب الأوراق الثبوتية اللازمة:

1.  صورة جواز السفر "ملونة".

2.  صورة شخصية (عدد 2).

3.  صورة هوية الكفيل للأجنبي.

???? كما تنوّه الهيئة للوافدين المتواجدين حالياً في غزة، والذين لم يستكملوا إجراءات دخولهم حتى اللحظة، بضرورة تسوية أوضاعهم القانونية، مع العلم بأن الوافد لن يتمكن من مغادرة القطاع إلا بعد الحصول على "رقم الزائر".


الهيئة العامة للمعابر والحدود
وزارة الداخلية والأمن الوطني
الإثنين 10 أكتوبر 2022

#الداخلية بغزة #معبر رفح

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: هذا ما يظهره فيديو عملية شعفاط

مجدلاني يكشف حقيقة وجود مفاوضات مع "إسرائيل" لاستخراج الغاز من شواطئ غزة

لهذه الأسباب.. صحيفة عبرية تحذر قادة "إسرائيل" من شن عملية عسكرية واسعة بالضفة

استهداف حاجز الجلمة بعبوة متفجرة وإطلاق نار على نقطة في نابلس.. إصابة جندي في العيساوية

الزراعة بغزة تحدد موعد افتتاح موسم قطف الزيتون

صحيفة عبرية: بعد عملية شعفاط.. هذه هي المعضلات التي ستواجه المستوى السياسي الأمني

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

غضب إسرائيلي على الجيش بعد عملية شعفاط

"وول ستريت جورنال": هذا هو الرابح الأكبر من اتفاقيات ابراهام

هآرتس تحذر من اللامبالاة بقتل الفلسطينيين..وجنرال إسرائيلي: تل أبيب تفقد السيطرة داخل الضفة

c7504c9deb2c01e0760737aa48488e11

جنين : استشهاد الطفل محمود سمودي متأثرًا بإصابته

"عرين الأسود" تكشف عن وضع أمني خطير وحساس في نابلس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية