الداخلية تصدر إعلانا مهما للأجانب والمغتربين الوافدين عبر معبر رفح

غزة/سما/

أصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الإثنين، إعلانًا مهمًا للأجانب، والمغتربين الوافدين عبر معبر رفح البري، جنوب قطاع غزّة.

وفيما يلي نص الإعلان كما ورد وكالة سما:



إعلان مهم للأجانب والمغتربين الوافدين عبر معبر رفح البري



???? تعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني لكل من الأجانب والمغتربين، الوافدين لقطاع غزة عبر معبر رفح البري، بضرورة تسوية أوضاعهم القانونية والحصول على "رقم زائر" خلال 48 ساعة من وصولهم، وذلك من خلال التوجه لمقر الإدارة العامة لشؤون الأجانب والمغتربين بوزارة الداخلية – الشق المدني (تل الهوا)، مع اصطحاب الأوراق الثبوتية اللازمة:

1. صورة جواز السفر "ملونة".

2. صورة شخصية (عدد 2).

3. صورة هوية الكفيل للأجنبي.

???? كما تنوّه الهيئة للوافدين المتواجدين حالياً في غزة، والذين لم يستكملوا إجراءات دخولهم حتى اللحظة، بضرورة تسوية أوضاعهم القانونية، مع العلم بأن الوافد لن يتمكن من مغادرة القطاع إلا بعد الحصول على "رقم الزائر".



الهيئة العامة للمعابر والحدود

وزارة الداخلية والأمن الوطني

الإثنين 10 أكتوبر 2022