"الصحة": سننتهي قريباً من إعداد خطة وطنية للصحة النفسية للأطفال والمراهقين

رام الله/سما/

ا- قالت وزارة الصحة، إنه يجري العمل على إعداد خطة وطنية للصحة النفسية للأطفال والمراهقين، لتطوير خدمات الصحة النفسية لهذه الفئة خلال السنوات الخمس المقبلة، بالتعاون مع مؤسسة العون الطبي للفلسطينيين.

وأضافت رئيسة وحدة الصحة النفسية في وزارة الصحة سماح جبر في بيان اليوم الاثنين، في اليوم العالمي للصحة النفسية، أن الاضطرابات النفسية زادت عالمياً بعد جائحة كورونا بنسبة 25%، ما جعل موضوع الصحة النفسية يأخذ أولوية أكبر.

وأشارت إلى أهمية زيادة الاستثمار في مجال الصحة النفسية، قائلة: إن فلسطين جعلت من أولوياتها الاستثمار في الصحة النفسية للأطفال والمراهقين وهم شريحة واسعة من المجتمع الفلسطيني، وهي الشريحة الأكثر عرضة للضرر النفسي الناتج عن العنف، لأن نفسياتهم لم تطور آليات الدفاع اللازمة ولا تزال في طور النمو، فأي تأثير عليها يكون أكبر.

وتابعت جبر أن 50% من الاضطرابات النفسية تنشأ أعراضها قبل سن 14 عاماً، لذا فإن الانتباه لهذه الفئة تجعلنا قادرين على أن نلعب دوراً وقائياً للصحة النفسية للأطفال والمراهقين.

وقالت: إن جميع المؤسسات المهتمة بالصحة النفسية، والتي يتقاطع عملها مع الصحة النفسية مثل وزارة التربية والتعليم سيستفيدون في عملهم من هذه الخطة، لتطوير خدماتهم المقدمة لفئة الأطفال والمراهقين.

وتُشارك فلسطين دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية؛ والذي يُصادف العاشر من أكتوبر من كل عام، ويتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار "جعل الصحة النفسية والعافية للجميع أولوية عالمية"، حيث يتيح فرصة لإذكاء الوعي بقضايا الصحة النفسية وتعبئة الجهود من أجل دعم الصحة النفسية.

تسجيل 3607 حالات جديدة في مراكز الصحة النفسية خلال 2021

تقدم خدمات الصحة النفسية من خلال 22 عيادة صحة نفسية ومجتمعية متخصصة في فلسطين، منها 15 عيادة صحة نفسية ومجتمعية متخصصة موجودة في محافظات الضفة الغربية، من ضمنها مركز متخصص بالصحة النفسية للأَطفال واليافعين في مديرية صحة شمال الخليل، و6 مراكز صحية نفسية مجتمعية في قطاع غزة.

وخلال العام 2021 بلغ عدد الحالات الجديدة المسجلة في مختلف مراكز الصحة النفسية في فلسطين 3,607 حالات بمعدل حدوث 73 حالة لكل 100,000 من السكان.

وبلغ عدد الحالات الجديدة في قطاع غزة 1,043 حالة جديدة بمعدل حدوث 49.5 حالة لكل 100 ألف من السكان، في حين بلغ عدد الحالات الجديدة في محافظات الضفة الغربية 2,564 حالة بمعدل حدوث 91.1 لكل 100 ألف من السكان.

حوالي 178 ألف مراجع زاروا مراكز الصحة النفسية الحكومية في 2021

ذكرت وزارة الصحة أن مراكز الصحة النفسية والمجتمعية في الرعاية الصحية الأولية التابعة لها استقبلت 177,788 مراجعاً خلال عام 2021.

وأضافت أن من بين المراجعين 85,858 مراجعاً بالضفة الغربية و91,930 مراجعاً في قطاع غزة.

10 حالات انتحار عام 2021

بلغ عدد حالات الانتحار المُبلغ عنها لوزارة الصحة في الضفة الغربية 10 حالات انتحار فعلي أدت إلى الوفاة خلال عام 2021، بمعدل حدوث 0.4 لكل 100 ألف من السكان، والتي تعد أقل من المعدل في الدول المجاورة مثل الأردن وسوريا والتي بلغت 1.6 و2.0 على التوالي.

ورغم من أن معدل حدوث الانتحار بين الذكور أعلى من الإناث في معظم دول العالم، إلا أن عدد الحالات بين الذكور والإناث قد تساوت في الضفة الغربية وكانت معظم الحالات في الفئات العمرية بين 25-55 وكان الشنق الأكثر استعمالا.

ويقابل كل حالة انتحار فعلية حوالي 21 محاولة انتحار، وتم رصد 209 محاولة بمعدل حدوث 7.4 لكل 100 ألف في الضفة الغربية في عام 2021، من هذه الحالات 140 حالة بين الإناث و69 بين الذكور، وكان معظم الحالات في الفئات العمرية بين 19-37