الاحتلال يصيب مواطنين ويعتقل نجل أحدهما في ضاحية السلام

القدس المحتلة/سما/

أُصيب، ظهر اليوم الاثنين، مواطنان بجروح عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ضاحية السلام شمال شرق مدينة القدس.

وذكرت مصادر محلية:" إن قوات الاحتلال استهدفت المواطن أبو علي السلايمة بقنبلة صوت في بطنه، واعتدت عليه بالضرب، أثناء تصديه لاعتقال نجله علي (24 عاما)، ما أدى إلى إصابته بجروح، نقل على إثرها إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

وأضافت أن شابا في العشرينات من عمره أصيب بعيار ناري في منطقة القدم، عقب اطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال في ضاحية السلام، ووصفت حالته بالمتوسطة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي راس خميس أحد أحياء مخيم شعفاط، واستولت على تسجيل كاميرات مراقبة من المحلات التجارية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ يومين إغلاق حاجز مخيم شعفاط، بينما يتعرض السكان لقيود صارمة على تنقلهم ضمن حملة عقاب جماعي يفرضه الاحتلال، عقب مقتل مجندة إسرائيلية على حاجز مخيم شعفاط، وإصابة آخرين.

وقال رئيس بلدية عناتا طه الرفاعي لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال تواصل تفتيش المنازل بشكل استفزازي، وسط احتجاز المارة والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، وإغلاق جميع المحال التجارية.