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القدومي ودويكات يوقعان مذكرة تفاهم لتمكين الشباب

الإثنين 10 أكتوبر 2022 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدومي ودويكات يوقعان مذكرة تفاهم لتمكين الشباب



رام الله/سما/

وقع أمين عام المجلس الأعلى، الوزير عصام القدومي، والمفوض السياسي العام الناطق الرسمي للمؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم في إطار تمكين الشباب.

وتأتي الاتفاقية في إطار تمكين الشباب وخلق جيل واعد قادر على المبادرة والأخذ بزمام الأمور، وتعميق الشعور الوطني وتعزيز الهوية والانتماء، استنادا إلى الخطة الاستراتيجية لكلا الطرفين في تطوير الشباب واعداد قيادات شابة مجتمعية قادرة على التفاعل مع احتياجات المجتمع ومشاكله.

وتهدف إلى تعزيز روح العمل التطوعي ورفع مستوى الوعي في شتى المجالات العلمية والدينية والوطنية والاجتماعية وتعزيز دور الحركة الكشفية، وتفعيل مستويات المشاركة السياسية والمدنية للشباب.

وتتضمن الاتفاقية عدة مجالات منها إقامة شراكة استراتيجية بين الطرفين، وتعزيز العمل الهادف لخدمة الشباب والوطن، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنفيذ ورشات عمل متبادلة، وتبادل التجارب الوطنية الناجحة وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية، والتوعية والتعاون في سبيل خدمة الشباب والوطن.

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#عصام القدومي #طلال دويكات

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