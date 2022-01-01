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وقفة دعم واسناد للأسير ناصر أبو حميد والأسرى المرضى في الخليل

الإثنين 10 أكتوبر 2022 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل/سما/

طالب مواطنون، اليوم الاثنين، بالإفراج الفوري عن الأسير المريض ناصر أبو حميد، والأسرى المضربين عن الطعام.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمها نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وذوو الأسرى، صورا للأسرى، ولافتات تطالب بالإفراج عن أبو حميد، ومناهضة للاعتقال الاداري، محملين الاحتلال المسؤولية عن حياتهم.

وقال زياد أبو رموز في كلمة أهالي الاسرى، "نعبر عن قلقنا من الإهمال الطبي المتعمد بحق أبنائنا في سجون الاحتلال، لا سيما المحكومين بالمؤبدات، ونطالب المؤسسات الحقوقية الدولية بمتابعة أوضاعهم، وتقديم العلاج اللازم لهم".

من جهته، طالب المنسق الاعلامي لنادي الأسير أمجد النجار، الجهات المختصة بالقيام بواجبها   تجاه ملف الأسرى الإداريين، الذين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ16، وضرورة الافراج عن المعتقل أبو حميد،  لخطورة وضعه الصحي، وتفشي مرض السرطان في جسمه.

بدروه، قال مدير هيئة شؤون الاسرى والمحررين ابراهيم نجاجرة، إن هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة من الوقفات المساندة للأسرى المرضى والمضربين عن الطعام.

#ناصر ابو حميد #الخليل

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