وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام والمرضى في بيت لحم

بيت لحم/سما/

شارك عشرات المواطنين وأهالي الأسرى والمؤسسات المختصة بشؤون الأسرى، اليوم الاثنين، بوقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام، والأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد في خيمة الاعتصام في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وقال مدير نادي الأسير في بيت لحم عبد الله زغاري، إن 30 أسيرا خاضوا معركة الأمعاء الخاوية منذ 16 يوما، وانضم إليهم يوم أمس 20 أسيرا، مشيرا إلى أنه منذ بداية الاضراب تم الاستيلاء على مقتنياتهم، وحرمانهم من زيارة ذويهم والمحامين وتم زجهم بالزنازين.

وأكد أن الأسرى لا يمكن أن ينهزموا أو ينكسروا كما شعبنا، إرادتهم صلبة وقوية، وسينتصرون على إدارة سجون الاحتلال حتى تحقيق كافة مطالبهم.

بدورها، شددت مديرة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أحلام الوحش، على أنه واجب على كل فلسطيني الوقوف إلى جانب الأسرى، وعدم السماح لإدارة السجون الاستفراد بهم.