راصد جوي : الامطار قادمة في هذا الموعد ..

رام الله / سما /

من المتوقع أن تبقى الأجواء خريفية معتدلة خلال ساعات النهار، وباردة نسبيا خلال ساعات الليل حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث تنخفض الحرارة بشكل أكبر نهاية الأسبوع، وتسود أجواء لطيفة خلال ساعات النهار، وباردة نسبيا خلال ساعات الليل، كما تسقط زخات محلية من الامطار على بعض المناطق.

وتوقع الراصد الجوي داوود طروة، أن تتأثر فلسطين والمنطقة بأول حالة ماطرة خريفية منتصف الشهر الجاري، بحيث يقترب منخفض جوي من المنطقة، وتسقط امطار خريفية على مناطق مختلفة من البلاد، وسط انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس.

وأضاف الراصد الجوي، أنه من المتوقع أن تستقر الأجواء بعد امطار منتصف الشهر الجاري، وسط مؤشرات على عودتها من جديد نهاية الشهر.