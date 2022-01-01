غدا .. اعلان قطع التيار الكهربائي عن أجزاء في محافظة بيت لحم

رام الله / سما /

أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي يوم غد الثلاثاء عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم وحسب الأوقات المحددة كما يلي :

من التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة ظهرا:

أجزاء من ساحة المهد أمام كنيسة المهد , دير اللاتين , الجمعية أمام مركز الشرطة والمناطق المحيطة بها.

من الحادية عشرة ظهرا حتى الواحدة ظهرا:

أجزاء من شارع الساليزيان في بيت لحم بالقرب من الكنيسة اللوثرية إلى سوق الذهب ومسجد الفاروق (حارة الفواغرة) والمناطق المحيطة بها.



وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.