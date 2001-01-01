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غزة: الحكم بالإعدام شنقًا لتاجر مخدرات

الإثنين 10 أكتوبر 2022 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الحكم بالإعدام شنقًا لتاجر مخدرات



غزة/ سما /

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى في قطاع غزة، صباح الإثنين، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت لتاجر مخدرات (ع/ص) لحيازته مواد مخدرة والاتجار بها مع العود، استنادًا لنصوص مواد الاتهام والمادة (415) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ومصادرة المواد المضبوطة.

وبحسب الهيئة، فإن المتهم حاز على مواد مخدرة من نوع حشيش وحبوب سعادة بقصد الاتجار حيث ضُبط بحيازته العديد من المواد المخدرة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

وإضافة إلى تسجيل العديد من قضايا الاتجار بالمواد المخدرة بحقه سابقًا لثبوت قيامه بجلب المخدرات من دول أخرى مصر وتركيا وغيرها، وتروجيها وبيعها في قطاع غزة بهدف اغراقه بهذه السموم والآفات الخطيرة.

ولفتت إلى أنه الحكم الأول بالإعدام شنقًا حتى الموت ضد أحد تجار المخدرات لدى هيئة الجنايات الكبرى، وذلك لتحقيق الردع العام ضد مروجي المخدرات، وسلامة الأمن في المجتمع والحفاظ على النسيج الفلسطيني.

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