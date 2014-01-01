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الأسير ضياء الأغا من غزة يدخل عامه الـ31 في الأسر

الإثنين 10 أكتوبر 2022 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/ سما /

 دخل الأسير ضياء زكريا شاكر الأغا من غزة، اليوم الإثنين، عامه الـ31 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهو أقدم أسرى غزة.

وأوضح نادي الأسير أنّ الأسير "الأغا" هو واحد من بين 18 أسيرًا مر على اعتقالهم 30 عامًا وأكثر، وهو من بين 25 أسيرًا يواصل الاحتلال اعتقالهم منذ ما قبل توقيع اتفاق "أوسلو"، وكان من المفترض إطلاق سراحه في أواخر آذار/ مارس عام 2014، إلّا أنّ حكومة الاحتلال تنصّلت من تعهداتها، ولم تلتزم بتطبيق ما أتفق عليه.

والأسير الأغا (47 عاما) من مواليد عام 1975، وهو معتقل منذ العاشر من تشرين أول/ أكتوبر 1992، ومحكوم بالسّجن مدى الحياة.

يذكر أنّ الأسير الأغا فقد خلال سنوات اعتقاله والده وشقيقته وحرمه الاحتلال من وداعهما.

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