كارمن لبس تتعرض إلى التحرش الجنسي.. وهوية المتحرش صادمة!!

وكالات

أثارت الممثلة اللبنانية الشهيرة كارمن لبس بلبلةً كبيرةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد كشفها عن تعرّضها إلى التحرش الجنسي.

قالت كارمن في حديث تلفزيوني إن المرة الأولى التي تعرضت فيها للتحرش كانت على يد والد صديقتها، وكانت تبلغ من العمر 9 سنوات، مؤكدة أنها لم تخبر أحدا خوفا من أذى قد يسببه والدها للمتحرش.

وأضافت ”والدي كان من الممكن أن يقتله (المتحرش)، ولكن في المرة الثانية أخبرت والدتي التي أعطتني القوة.. تاني مرة كان عم يقرب عليّ. تذكرت ماما شو قالتلي وقلتلو اذا بتقرب رح خبر أهلي وأفضحك.. وفجأة بتلاقي حدا ركع قدامك كرمال ما تفضحيه وهرب“.

كما، كشفت الممثلة اللبنانية، وفق موقع “فوشيا” أنّها تعرضت للتحرش من منتجين ومخرجين في الوسط الفني في بداية مشوارها، وهو ما دفعها إلى الابتعاد عن عالم التمثيل والعمل على المستوى الضيق في المسرح فقط لسنوات طويلة.

وأضافت أنها عندما بلغت الـ33 من عمرها قررت العودة إلى التمثيل، وأصبحت تشعر أنها قوية وتستطيع رد أي أحد يحاول استغلالها ولم تعد تخاف من الإشاعات التي قد يطلقونها عليها.

من جهةٍ أخرى، يبدو أنّه بات عدد من المشاهير يتّخذ قرارًا مفاجئًا بالـ اعتزال، وذلك بسبب ما يحصل في الكواليس، أو لأسبابٍ دينيةٍ وغيرها، آخرهم كارمن لبس، الممثلة اللبنانية.

في التفاصيل، حلت الممثلة اللبنانية ​كارمن لبس​ ضيفة على برنامج “40” لل​إعلام​ية اللبنانية ​جيسيكا عازار​ والذي يبث على قناة الـ MTV، ووجهت إنتقاداً لشركات الإنتاج التي تصر على الحد من الأدوار المعطاة للمرأة بعد الأربعين بين أم شريرة أو مغلوب على أمرها، من دون تكبّد عناء كتابة دور بطولة يليق بتجربتها وخبرتها.

وعن أدوارها، أكدت كارمن لبس أنها تعيش الشخصيات التي تجسّدها على الشاشة، موضحةً أن التمثيل هو مصدر فرحها وسعادتها.

وعن حياتها الشخصية، قالت إنها تتعمّد الظهور قوية وصامدة، رغم أنها تخفي وراء ذلك نبعاً من الحنان، واعترفت بأنها امرأة مطلّقة في عمر صغير وتعيش في مجتمع عربي، وهذا أمراً ليس سهلاً.