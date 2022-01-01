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مستوطنون يحرقون نسخا من القرآن الكريم في الخليل

الإثنين 10 أكتوبر 2022 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يحرقون نسخا من القرآن الكريم في الخليل



رام الله / سما /

مزق مستوطنون، اليوم الإثنين، نسخا من القرآن الكريم وأحرقوها وألقوها بالقمامة في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وقال مدير اوقاف الخليل نضال الجعبري، إن مستوطنين مزقوا وأحرقوا عددا من المصاحف وألقوها في القمامة بمحاذاة مسجد قيطون، قرب الحرم الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة وسط الخليل.

وأشار إلى أن الاعتداء على بيوت الله يأتي بعد سلسلة من الاعتداءات التي نفذها المستوطنون بحق الحرم الابراهيمي والمنازل المحيطه به.

يذكر ان قوات الاحتلال تمنع المواطنين من الدخول إلى الساحات المحيطة بالحرم الابراهيمي، إلا أياما قليلة خلال السنة، فيما يسمح للمستوطنين بدخولها كافة أيام السنة.

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