صحفي إسرائيلي : شمال الضفة خارج السيطرة الإسرائيلية والفلسطينية

القدس المحتلة / سما /

كشف الصحفي الإسرائيلي يوني بن مناحيم صباح اليوم الاثنين النقاب عن فقدان السيطرة على شمال الضفة الغربية من قبل إسرائيل والسلطة الفلسطينية.



ووفقاً للمراسل الإسرائيلي، يوجد في شمال الضفة الغربية حوالي ألف مسلح فلسطيني وآلاف الأسلحة، وينضم شبان جدد للمجموعات المسلحة.



وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية فقدت السيطرة هناك، فيما يعمل ولابيد وغانتس على تضليل الجمهور الإسرائيلي لأسباب سياسة ويمتنعان عن إزالة البنية التحتية المسلحة بأكملها.



وتساءل الصحفي، متى ستستيقظون من موجة العمليات عندما تضرب داخل المدن الإسرائيلية نفسها؟



يشار إلى شمال الضفة الغربية شهدت حالة من التصعيد في المواجهة مع الجيش الإسرائيلي، في الوقت الذي كثف فيه الجيش نشاطه في منطقة جنين ونابلس ضد المسلحين الفلسطينيين هناك.