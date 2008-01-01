كاسياس يحذف تغريدة مثيرة اعترف فيها بأنه "مثلي"

وكالات

قام حارس مرمى نادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، إيكر كاسياس، بحذف تغريدة مثيرة، كان قد أعلن فيها أنه مثلي.



وأثار كاسياس جدلا واسعا بعد نشره تدوينة على موقع "تويتر"، قال فيها: "أتمنى أن يتم احترامي.. أنا مثلي". قبل أن يقوم بحذفها بعد فترة قصيرة من نشرها.



ولم تقف الأمور عند هذا الحد، حيث سرعان ما تلقى كاسياس الرد من طرف بويول، بعد أن أجاب هذا الأخير على تغريدة الأول: "حان الوقت لنخبر الجميع بقصتنا يا إيكر".



وتفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر، واعتبره الكثيرون أنه صادم ومفاجئ، قبل أن يحذف الحارس الإسباني التدوينة.



وقالت تقارير صحفية إسبانية، إن الحارس كاسياس ليس من المثليين ولا يؤيدهم، لكنه كان يسخر من الأخبار التي أكدت خيانته لزوجته.



ويعدّ كاسياس أفضل حارس مرمى في تاريخ ريال مدريد وكرة القدم الإسبانية، حيث انضم للفريق الملكي في عمر تسع سنوات، ودافع عن القميص الأبيض 25 عاما في مختلف الفئات العمرية.



وحصد كاسياس خلال مسيرته مع الملكي بطولة الدوري الإسباني 5 مرات، كما حقق بطولة دوري أبطال أوربا 3 مرات، وحصد كأس السوبر الأوربي في مناسبتين، وكذلك الفوز بلقب السوبر الإسباني 4 مرات.



ورحل صاحب الـ41 عام عن صفوف ريال مدريد عام 2015، وانضم إلى صفوف بورتو البرتغالي.

على الصعيد الدولي، توج كاسياس مع منتخب إسبانيا بكأس العالم مرة واحدة في 2010، وببطولة أوروبا مرتين في 2008 و2012.