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30 معتقلًا إداريًا يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم السادس عشر

الإثنين 10 أكتوبر 2022 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
30 معتقلًا إداريًا يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم السادس عشر



رام الله / سما /

 يواصل 30 معتقلًا إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم السادس عشر على التوالي، خوض إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري بحقهم.

فيما انضم بالأمس، 20 أسيراً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، للإضراب المفتوح عن الطعام، ليرتفع عدد المضربين عن الطعام إلى 50 أسيراً.

ويطالب المعتقلين وهم من كوادر وعناصر وأنصار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بإنهاء الاعتقال الإداري.

وأشارت منظمة الجبهة في السجون، إلى أن الاحتلال حاول الانقضاض على هذه الخطوة بالتواصل مع بعض المعتقلين الإداريين من أجل تقديم عرض لهم، لكنهم تشبثوا بموقفهم الذي يقضي بإنهاء الاعتقال الإداري بحقهم.

وبحسب بيان المنظمة، فإن المزيد من المعتقلين سيلحقون بركب رفاقهم على دفعات حتى تحقيق مطالبهم.

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