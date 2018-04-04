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مدير فني جديد للصداقة

الإثنين 10 أكتوبر 2022 04:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدير فني جديد للصداقة



غزة/سما/

عيّن نادي الصداقة محمود عواد مديرا فنيا للفريق الأول خلفا لعماد هاشم, الذي رحل عقب الخسارة أمام شباب رفح (0-2) في الجولة الخامسة من دوري الدرجة الممتازة.

وأكد الصداقة أن المدرب الجديد عواد, سيقود تدريبات الفريق الأول اليوم الاثنين, بحضور مجلس إدارة النادي. وسبق لمدرب الصداقة الجديد أن قاد فرق شباب وخدمات خانيونس, بالإضافة لعمله كمدرب عام لشباب خانيونس برفقة المدير الفني محمد أبو حبيب قبل 4 مواسم.

يشار إلى أن الصداقة يحتل المركز الحادي عشر وقبل الأخير في الممتازة برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات, بينما خسر مرتين.

#نادي الصداقة #شباب رفح #عماد هاشم #محمود عواد

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