أبو حبيب يستقيل من تدريب شباب خانيونس

خانيونس/سما/

أعلن المدير الفني محمد أبو حبيب رحيله عن تدريب فريق شباب خانيونس, بعد الخسارة أمام هلال غزة (0-1), ضمن منافسات الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الممتازة.

وأكد أبو حبيب استقالته من تدريب فريق "النشامى", متمنيا التوفيق للنادي في الجولات القادمة من دوري الممتازة.

وحصد "النشامى" 5 نقاط تحت قيادته مدربه المستقيل, بعد فوز وحيد على غزة الرياضي (1-0), وتعادلين مع اتحاد خانيونس (3-3) وخدمات رفح (0-0), مقابل خسارتين من اتحاد الشجاعية وهلال غزة (0-1) تواليا. يشار إلى أن أبو حبيب تولى تدريب شباب خانيونس منذ الموسم الماضي, وحقق مع الفريق نتائج جيدة في الدرجة الممتازة.