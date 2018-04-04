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أبو حبيب يستقيل من تدريب شباب خانيونس

الإثنين 10 أكتوبر 2022 04:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو حبيب يستقيل من تدريب شباب خانيونس



خانيونس/سما/

أعلن المدير الفني محمد أبو حبيب رحيله عن تدريب فريق شباب خانيونس, بعد الخسارة أمام هلال غزة (0-1), ضمن منافسات الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الممتازة.

وأكد أبو حبيب استقالته من تدريب فريق "النشامى", متمنيا التوفيق للنادي في الجولات القادمة من دوري الممتازة.

وحصد "النشامى" 5 نقاط تحت قيادته مدربه المستقيل, بعد فوز وحيد على غزة الرياضي (1-0), وتعادلين مع اتحاد خانيونس (3-3) وخدمات رفح (0-0), مقابل خسارتين من اتحاد الشجاعية وهلال غزة (0-1) تواليا. يشار إلى أن أبو حبيب تولى تدريب شباب خانيونس منذ الموسم الماضي, وحقق مع الفريق نتائج جيدة في الدرجة الممتازة.

#محمد أبو حبيب

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