فيديو: انتصاران لخدمات رفح والهلال وتعادل الحوانين والطواحين

غزة/سما/

حقق فريق خدمات رفح "الأخضر" فوزا غاليا على مضيفه شباب الزوايدة (1-0)، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الممتازة.

ويدين "الأخضر" الرفحي بانتصاره الغالي إلى محمد الجرمي الذي سجل هدف المباراة الوحيد (55), ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، ويبقى رصيد الزوايدة 3 نقاط في المركز العاشر.

وخطف هلال غزة انتصارا قاتلا من "أنياب" شباب خانيونس (1-0).

وأحرز محمد عبيد هدف المباراة الوحيد (91), ليرفع رصيد الهلال إلى 6 نقاط في المركز السادس, ويتوقف رصيد "النشامى" عند 5 نقاط في المركز الثامن.

وتعادل بيت حانون الرياضي مع نظيره اتحاد خانيونس "الطواحين" دون أهداف.

ورفع "الحوانين" رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، أما "الطواحين" فأصبح رصيده 5 نقاط في المركز السابع.

وفي الدرجة الأولى، اكتسح الأهلي الفلسطيني ضيفه نماء (5-2).

أما في دوري الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال"، فقد تفوق اليرموك على الزيتون (1-0), في حين شهد فرع "الوسطى والجنوب", انتصار خدمات دير البلح على القادسية (2-1), وتعادل الرباط مع الصلاح (0-0).