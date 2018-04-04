المدير الفني لنادي نماء يكشف أبرز المشاكل التي يعاني منها الفريق

غزة/سما/

كشف غسان البلعاوي المدير الفني لنادي نماء, عن أبرز المشاكل التي يعاني منها الفريق خلال منافسات دوري الدرجة الأولى.

وقال البلعاوي في تصريحات تلفزيونية, إن خط الدفاع وحراسة المرمى, تمثّل مشكلة واضحة للفريق في الدوري, بدليل اهتزاز شباكه 13 مرة في 5 لقاءات حتى الآن.

وكان نماء قد تلقى خسارة قاسية أمام نظيره الأهلي الفلسطيني (2-5), لحساب الجولة الخامسة من دوري الأولى.

وأضاف: "سنحاول إيجاد الحلول في الجولات القادمة, الأمور ستكون أفضل بإذن الله (...), 3 نقاط فقط تُبعدنا عن الصدارة".

وشدد على أن فريقه لا يزال قريبا من أندية المقدمة في الدوري, وهذا ما يجعله قادرا على التعويض في المباريات المقبلة, بحسب تأكيده. يشار إلى أن نماء يحتل المركز الخامس في دوري الأولى برصيد 7 نقاط, بفارق 3 نقاط خلف أندية الصدارة "الأهلي الفلسطيني وخدمات البريج وخدمات خانيونس".