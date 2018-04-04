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تامر حسني يرد على حميد الشاعر

الإثنين 10 أكتوبر 2022 04:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تامر حسني يرد على حميد الشاعر



القاهرة/سما/

رد الفنان المصري المشهور تامر حسني على التصريحات الاخيرة للفنان حميد الشاعر التي تحدث فيها عن تجربة الفنان تامر حسني في التاليف والاخراج

جاء ذلك عبر حسابه الانستقرام٬ قال فيه” “إن شاء الله مدير تصوير في اللي جاي، حبيبي يا حميد يا استاذ الأساتذة كلنا بنتعلم منك”

واضاف الفنان المصري٬ “كلامك عني يا حميد شهادة غالية في تاريخي الفني لأنها من أخ كبير وصانع أجيال”.


وكان الفنان حميد الشاعري قد علّق على تجربة التأليف والإخراج التي قام بها الفنان تامر حسني مؤخراً في فيلم “بحبك” مشيراً إلى أنه فنان طموح ويحقق أحلامه ونجح في ذلك وينقصه أن يصبح مدير تصوير، وأن أي حديث بالسلب عن تجربته هو مجرد “هري وهبد”، بحسب مجلة لها.

#تامر حسني #حميد الشاعر

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