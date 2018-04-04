تامر حسني يرد على حميد الشاعر

القاهرة/سما/

رد الفنان المصري المشهور تامر حسني على التصريحات الاخيرة للفنان حميد الشاعر التي تحدث فيها عن تجربة الفنان تامر حسني في التاليف والاخراج

جاء ذلك عبر حسابه الانستقرام٬ قال فيه” “إن شاء الله مدير تصوير في اللي جاي، حبيبي يا حميد يا استاذ الأساتذة كلنا بنتعلم منك”

واضاف الفنان المصري٬ “كلامك عني يا حميد شهادة غالية في تاريخي الفني لأنها من أخ كبير وصانع أجيال”.



وكان الفنان حميد الشاعري قد علّق على تجربة التأليف والإخراج التي قام بها الفنان تامر حسني مؤخراً في فيلم “بحبك” مشيراً إلى أنه فنان طموح ويحقق أحلامه ونجح في ذلك وينقصه أن يصبح مدير تصوير، وأن أي حديث بالسلب عن تجربته هو مجرد “هري وهبد”، بحسب مجلة لها.