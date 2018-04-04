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بعد اتهامه بالكذب.. اليوتيوبر أبو فلة يرد على المشككين فيه

الإثنين 10 أكتوبر 2022 03:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد اتهامه بالكذب.. اليوتيوبر أبو فلة يرد على المشككين فيه



وكالات/سما/

تعرض اليوتيوبر حسن سليمان والمعروف جماهيرياً باسم أبو فلة، إلى حملة تشكيك في نزاهته، بالتزامن مع فترة غياب ابتعد فيها عن السوشيال ميديا، ليظهر مؤخراً ويرد على هذه الاتهامات.


أبو فلة يرد على المشككين فيه
وأكد أبو فلة أن بينه وبين المشاهدين جسراً من الثقة، بناه على مدار علاقته بهم، ورد على الاتهامات التي طالته بعدم المصداقية في تسليم الجوائز للفائزين.


وقال أبو فلة خلال الفيديو: "عزيزي المشاهد في بيننا مصداقية، إحنا من كتر التحويلات اللي نحولها والجوائز اللي نسلمها سووا لنا بلوك على التحويلات".

وتابع: "أخدوا مقطع وقصوه وخذوا اللي يبون ياخذونه بس، أنا مدري وش قالت في البث صراحة، لكن حماية لنفسي أنا صورت فيديو".

واستعرض أبو فلة مقطع الفيديو الذي صوره لوالدة الشاب ذي الاحتياجات الخاصة، والذي أكد عليها فيه أنه استبدل الجائزة التي كان من المفترض أن يحصل عليها ولدها، وهي السيارة بمبلغ مالي، وأظهر الفيديو رزمة الأموال التي أعطاها أبو فلة للسيدة.


وأضاف أبو فلة مدافعا عن نفسه: "السيارة قيمتها في الكويت 10 آلاف دولار، فأكيد أنا ما رح أعطي السيارة لأم الله يحفظها ما بتعرف تسوق لا هي ولا ولدها، وأنا راح كون مسؤول عن السيارة بعد ذلك، لذلك أعطيناهم كاش".

وعبر أبو فلة عن استيائه من قطع الفيديو وتداول الاتهامات الباطلة له، مؤكدا أن تصويره للجائزة مع الولد، لم يكن إلا تأمينا لنفسه.

وكانت والدة الشاب الفائز بالسيارة التي عرضها أبو فلة، خرجت في فيديو وقالت إن ابنها لم يتسلم السيارة ولم تذكر أي شيء عن استبدال الجائزة، مما جعل البعض يظن أن أبو فلة لم يسلم الجائزة أوقيمتها المادية للشاب.

#باسم أبو فلة #اليوتيوبر أبو فلة

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