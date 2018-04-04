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فيديو: انهيار جبل بعسير في السعودية

الإثنين 10 أكتوبر 2022 03:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: انهيار جبل بعسير في السعودية



الرياض/سما/

أفادت صحيفة "سبق" بأن فرع وزارة النقل بمنطقة عسير السعودية يواصل أعمال الصيانة ورفع الانهيارات الكبيرة التي ضربت عقبة "امحلج بقنا" الرابطة بين طريق رعلة وقرية الرفود.

 

وأشارت "سبق" إلى أن فرع وزارة النقل بعسير واصل أعمال الصيانة ورفع الانهيارات الصخرية التي شهدتها عقبة "امحلج" شمال مركز قنا بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة أمس الأول، التي نتج منها انهيار جزء كبير من الجبل المحاذي للطريق، ما تسبب في إغلاقه، حيث أن فرق ومعدات النقل بالمنطقة كانت قد باشرت الحالة فور وقوعها، وسط استمرار الجهود لإزالة الانهيارات الضخمة في محاولة منها لإعادة فتح الطريق، وإبعاد مكامن الخطر.

وبحسب "سبق" فإنه لم ينجم عن الحادث أية إصابات بشرية، فيما أوضح السكان أن عقبة "امحلج" المتضررة والعقبة الرديفة "غميضن"، اللتين توصلان إلى قرية الرفود، عادة ما تتعرضان للانهيارات مع تساقط الأمطار.

 
#السعودية #جبل عسير

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