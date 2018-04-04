الملياردير المصري ناصف ساويرس يتصدر قائمة أكبر الخاسرين

وكالات

كشفت مجلة "فوربس" أن رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس خسر 800 مليون دولار من ثروته خلال الفترة من 11 مارس وحتى 5 أكتوبر الجاري.

وذكرت المجلة أنه تصدر قائمة أكبر الخاسرين ضمن المليارديرات العرب.

وتقدر صافي ثروة رجل الأعمال المصري بـ 6.9 مليار دولار.

ويدير ناصف ساويرس المصنف كأغنى شخص في مصر شركة OCI NV، أحد أكبر منتجي الأسمدة النيتروجينية في العالم، ولها مصانع في تكساس وأيوا، لها تداول في بورصة "يورونكست" أمستردام.

كما تشمل استثماراته حصصًا في شركة الأسمنت العملاقة لافارج هولسيم، ونادي أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانخفض سعر سهم Adidas وهو أعلى مستويات أصول ساويرس بحصة نحو 6% من الرشمة، بنسبة 39.8% إلى 121.8 دولار خلال 5 أكتوبر الجاري.

وخلال النصف الأول من عام 2022، انخفض صافي أرباح Adidas بنسبة 16.9% إلى 786.5 مليون دولار (799 مليون يورو)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي وقت سابق تصدر ناصف ساويرس، رجل الأعمال المصري الشهير، قائمة مجلة فوربس العالمية عن قائمة أغنياء العرب 2022، وتضمنت 6 مصريين، 5 منهم من عائلتي ساويرس ومنصور.

وتضم مصر ولبنان أكبر عدد من الأثرياء العرب، بواقع 6 مليارديرات لكل منهما، فيما يبلغ صافي ثروة المليارديرات المصريين مُجتمعة 18.3 مليار دولار.

المصدر: "فوربس"