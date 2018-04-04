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"فاجعة أليمة" بأنياب كلبين.. نهشا الطفلين مع الأم

الإثنين 10 أكتوبر 2022 03:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"فاجعة أليمة" بأنياب كلبين.. نهشا الطفلين مع الأم



وكالات/سما/

تعاني والدة لطفلين في ولاية تينيسي الأميركية من آثار جروح عميقة نجمت عن عضات كلبين من نوع "بيت بول" بينما كانت تحاول إبعادهما عن الصغيرين.

ورغم استقرار حالة كيرستي جين بينارد، إلا أنها تعاني من جروح نتجت عن محاولتها إنقاذ طفلها (5 شهور) وطفلتها التي لا يزيد عمرها عن عامين، تعرضا لهجوم من كلاب "بيت بول"، أودت بحياتهما.

ووفق منشور لمكتب شرطة مقاطعة شيلبي حيث وقعت الحادثة، فقد لقي الطفلان مصرعهما في ذات المكان الذي تعرضا فيه للهجوم.


وأشارت الشرطة إلى أن بينارد تعاني من غرز وعضات غطت كامل جسدها ووجهها، وفقما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

في حين أن تفاصيل كيفية وقوع الهجوم ولماذا أصبحت الحيوانات الأليفة عدوانية لا تزال غير واضحة، إلا أن الشرطة أكدت أن الحادث المأساوي استمر حوالي 10 دقائق.

وأكد أحد أقارب العائلة أن الكلبين الذين تسببا بقتل الصغيرين، من الحيوانات الأليفة التي ترعاها العائلة من 8 سنوات، ولم يحدث أن أقدمت على أي سلوك عدواني.

#كلب #الولايات المتحدة الأمريكية #حوادث اليمة

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