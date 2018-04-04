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زوجين يعثرا على كنز بالصدفة.. عملات ذهبية بآلاف الدولارات

الإثنين 10 أكتوبر 2022 03:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زوجين يعثرا على كنز بالصدفة.. عملات ذهبية بآلاف الدولارات



وكالات

عثر زوجان في بريطانيا مؤخرا على 264 قطعة نقدية ذهبية، عن طريق الصدفة، كانت مخبأة تحت أرضية المطبخ.

ويعود الفضل في عثور الزوجين على القطع النقدية الذهبية التي تقدّر قيمتها بـ754 ألف إسترليني (836 ألف دولار)، إلى سقوط فنجان على أرضية المطبخ بالمنزل القديم الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر.

وتسبب الفنجان في كسر جزء من أرضية المطبخ، الأمر الذي جعل الزوج يحاول إصلاحه، ليكتشف عملات معدنية في كوب من الخزف المصقول، وفقما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية.

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واتصل الزوجان بإحدى الشركات المتخصصة بالمزادات، حيث أكد خبير بأن العملات الذهبية تعود إلى الفترة الواقعة بين عامي 1610 إلى 1727.

كذلك أشار الخبير إلى أن العملات الذهبية تعود لعهود جيمس وتشارلز الأول وحتى جورج الأول.

وشهد المزاد الخاص بالعملات إقبالا كبيرا، حيث شارك فيه أشخاص من حول العالم، بحسب الصحيفة البريطانية والتي أشارت إلى تحقيقه رقما جيدا دون الكشف عنه أو هوية المشترين.

#عملات #ذهب

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