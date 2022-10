"صفعات وصراخ".. فيديو لمعركة نادرة بين نوعين من الحيتان

رصدت جمعية مراقبة الحيتان في المحيط الهادئ حدثا غريبا في بحر ساليش، الخميس، بدا وكأنه معركة بين مجموعة من حيتان الأوركا واثنين من الحيتان الحدباء.

ووفقا للجمعية، كان مراقبو الحيتان يشقون طريقهم في بحر ساليش الواقع إلى الشمال الغربي للولايات المتحدة قرب حدودها مع كندا، عندما رأى قائدهم مجموعة الحيتان.

في البداية، لاحظ المراقبون ما اعتقدوا أنه حوالي 15 حوتا من نوع الأوركا تسبح قرب السطح، لكن بعد فترة وجيزة اتضح أن اثنين من الحيتان الحدباء كانا في قلب المعركة.

وقال مسؤولو الجمعية إن المعركة، التي شملت صفعات بالذيل ومناورات وإصدار أصوات عالية، استمرت حوالي 3 ساعات، قبل أن تختفي الحيوانات العملاقة في الضباب.

