  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

"صفعات وصراخ".. فيديو لمعركة نادرة بين نوعين من الحيتان

الإثنين 10 أكتوبر 2022 03:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"صفعات وصراخ".. فيديو لمعركة نادرة بين نوعين من الحيتان



وكالات

رصدت جمعية مراقبة الحيتان في المحيط الهادئ حدثا غريبا في بحر ساليش، الخميس، بدا وكأنه معركة بين مجموعة من حيتان الأوركا واثنين من الحيتان الحدباء.

ووفقا للجمعية، كان مراقبو الحيتان يشقون طريقهم في بحر ساليش الواقع إلى الشمال الغربي للولايات المتحدة قرب حدودها مع كندا، عندما رأى قائدهم مجموعة الحيتان.

في البداية، لاحظ المراقبون ما اعتقدوا أنه حوالي 15 حوتا من نوع الأوركا تسبح قرب السطح، لكن بعد فترة وجيزة اتضح أن اثنين من الحيتان الحدباء كانا في قلب المعركة.

وقال مسؤولو الجمعية إن المعركة، التي شملت صفعات بالذيل ومناورات وإصدار أصوات عالية، استمرت حوالي 3 ساعات، قبل أن تختفي الحيوانات العملاقة في الضباب.

ما هي ظاهرة جنوح الحوت؟


وقال مولي ناكاراتو عالم الطبيعة الذي كان واحدا ممن رصدوا الحدث: "كنت أحاول أن ألتف حوله لأنه كان لا يصدق على الإطلاق"، وفقا لتصريحات نقلتها شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية.


وحسب الخبراء، فإن حيتان الأوركا تتغذى بشكل أساسي على الثدييات البحرية مثل الفقمات وأسود البحر والدلافين، وفي بعض الأحيان تبحث عن فرائس أكبر، لكن اصطياد الحيتان الحدباء مكتملة النمو أمر نادر الحدوث.

ولم توثق الجمعية هجمات قاتلة من حيتان الأوركا على الحيتان الحدباء في بحر ساليش، لكن مع زيادة أعداد كلا النوعين في المنطقة يعتقد أن مثل هذه الصراعات يمكن أن تصبح أكثر شيوعا.

#حيتان

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة عن عملية شعفاط

هآرتس: هذا ما يظهره فيديو عملية شعفاط

أسعار صرف العملات

حزب الله: هزمنا "إسرائيل" وسنهزمها في كل معركة

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

صحيفة عبرية: بعد عملية شعفاط.. هذه هي المعضلات التي ستواجه المستوى السياسي الأمني

غزة: الإعدام رميًا بالرصاص لقاتل المغدور زهير أبو دقة

الأخبار الرئيسية

استهداف حاجز الجلمة بعبوة متفجرة وإطلاق نار على نقطة في نابلس.. إصابة جندي في العيساوية

-424528457

لهذه الأسباب.. صحيفة عبرية تحذر قادة "إسرائيل" من شن عملية عسكرية واسعة بالضفة

مجدلاني يكشف حقيقة وجود مفاوضات مع "إسرائيل" لاستخراج الغاز من شواطئ غزة

هآرتس: هذا ما يظهره فيديو عملية شعفاط

20180404_1522836762-722-large

اتفاق فلسطيني مصري وشيك على تطوير حقل الغاز "غزة مارين"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية