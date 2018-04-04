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فيديو لشاب متهور حاول تقبيل "كوبرا" سامة

الإثنين 10 أكتوبر 2022 03:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو لشاب متهور حاول تقبيل "كوبرا" سامة



وكالات

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض شابا هندي للدغة أفعى من نوع "الكوبرا"، حاول تقبيلها.

ويحاول في الفيديو، شاب من ولاية كارناتاكا، تقبيل أفعى من نوع "الكوبرا" السامة، إلا أنه فشل في ذلك، وتعرض للدغة.

وبعد تعرضه للدغ، تراجع الشاب للخلف، دون أن يتم توضيح مصيره، حسبما ذكر موقع "إنديان إكسبريس" الذي نشر الفيديو.

وتمكنت الأفعى من الهروب من قبضة الشاب بعد لدغه، والهروب بعيدا، ليواصل رجل آخر مطاردتها، ومحاولا الإمساك بالثعبان من ذيله.


وأثار تصرف الشاب المتهور ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الهندية، حيث كتب أحد المستخدمين: "إنه الحب القاتل.. احترس من اللعب مع الكوبرا"، وقال آخر: "تصرف غير مسؤول بهدف تحقيق المزيد من المشاهدات والشعبية على السوشيال ميديا".

جدير بالذكر أن نفث السم، عند الكوبرا يمكن أن يصل إلى مسافة مترين، اعتمادا على حجم الثعبان.

#كوبرا

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