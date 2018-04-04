  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

تعرف على السبب الحقيقي لوجود "فتحة" في غطاء قلم الحبر

الإثنين 10 أكتوبر 2022 03:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على السبب الحقيقي لوجود "فتحة" في غطاء قلم الحبر



وكالات/سما/

استحوذ مقطع فيديو يشرح سبب وجود ثقب صغير في أعلى الغطاء أقلام الحبر الجاف على انتباه الآلاف عبر الإنترنت.

شارك حساب لشخص اسمه "زاك دي"، الذي لديه أكثر من مليوني مشترك في موقع يوتيوب، مقطع فيديو مثيرا للاهتمام بخصوص أغطية القلم.

في المقطع القصير، قال إن معظم الناس يعتقدون أن الأمر يتعلق بالحبر، لكن السبب الحقيقي هو "أهم بكثير من ذلك"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال زاك: "في الواقع، يتعين على شركات القلم إضافة هذه الفتحات الصغيرة أعلى الغطاء".

وأضاف: "هذه الفتحة تسمح بتدفق الهواء إذا انحشر الغطاء في حلق شخص ما".


واستمر الفيديو في إظهار صورة بالأشعة السينية للهيكل العظمي وكيف يمكن لتصميم الغطاء أن يسمح للهواء بالمرور عبر الحلق إذا ابتلعه شخص ما.

وأكدت شركة "بيك" الأشهر بصناعة أقلام الحبر الجاف، سبب تصميم الغطاء، في قسم الأسئلة الشائعة على موقع الشركة.

ويوضح موقع الشركة أن "السبب في وجود ثقب في بعض الأقلام هو منع الغطاء من انسداد مجرى الهواء تماما إذا تم استنشاقه عن طريق الخطأ".

وأضاف الموقع: "هذا مطلوب بموجب معايير السلامة الدولية، باستثناء الحالات التي يعتبر فيها الغطاء كبيرا جدا بحيث لا يمثل خطر الاختناق".

#غطاء قلم الحبر

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة عن عملية شعفاط

هآرتس: هذا ما يظهره فيديو عملية شعفاط

أسعار صرف العملات

حزب الله: هزمنا "إسرائيل" وسنهزمها في كل معركة

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

صحيفة عبرية: بعد عملية شعفاط.. هذه هي المعضلات التي ستواجه المستوى السياسي الأمني

غزة: الإعدام رميًا بالرصاص لقاتل المغدور زهير أبو دقة

الأخبار الرئيسية

استهداف حاجز الجلمة بعبوة متفجرة وإطلاق نار على نقطة في نابلس.. إصابة جندي في العيساوية

-424528457

لهذه الأسباب.. صحيفة عبرية تحذر قادة "إسرائيل" من شن عملية عسكرية واسعة بالضفة

مجدلاني يكشف حقيقة وجود مفاوضات مع "إسرائيل" لاستخراج الغاز من شواطئ غزة

هآرتس: هذا ما يظهره فيديو عملية شعفاط

20180404_1522836762-722-large

اتفاق فلسطيني مصري وشيك على تطوير حقل الغاز "غزة مارين"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية