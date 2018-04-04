قطر تطلق حملة "الشتاء الدافئ" في 14 بلدا

الدوحة/سما/

أطلق الهلال الأحمر القطري حملته الشتوية السنوية "الشتاء الدافئ" تحت شعار "الإنسانية أولا: دفئهم غايتنا".



وأكدت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الأحد، أن الحملة القطرية تستهدف تنفيذ مشاريع ومساعدات شتوية لصالح 261300 مستفيد في 14 بلدا حول العالم، بميزانية إجمالية تزيد عن 13.5 مليون ريال قطري.



ونقلت الوكالة عن علي بن حسن الحمادي، الأمين العام للهلال الأحمر القطري، أهمية الحملة التي تقودها بلاده في تخفيف آلام الأسر التي تعاني من قسوة الشتاء، والإحساس بإنسانيتها بعدما أجبرتهم الظروف إلى النزوح أو اللجوء هربا بحياتها وحياة أطفالها.

ودعا المسؤول القطري إلى المساهمة في هذا العمل الإنساني النبيل، ومحاولة التخفيف من وطأة الشتاء القارس على نفوس مثل هؤلاء المحتاجين، مع العمل على توفير الدفء والأمان لمئات الآلاف من الضعفاء.



وأشار حسن الحمادي إلى أن المساعدات التي سيقدمها الهلال الأحمر القطري تتنوع ما بين مواد التدفئة وخيم الإيواء، والأدوية الشتوية الخاصة بعلاج نزلات البرد والحمى، فضلا عن السلات الغذائية.



ومن بين ما يقدمه الهلال الأحمر القطري أيضا، إنشاء الوحدات السكنية وتركيب سخانات وخزانات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الملابس والمعاطف الشتوية للرجال والنساء والأطفال.



وأفاد يوسف محمد العوضي، المسؤول بالهلال الأحمر القطري بأنه تم تخصيص العديد من وسائل التبرع بهدف التيسير على الراغبين في دعم هذه الحملة القطرية الإنسانية.