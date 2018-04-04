ماسك يكشف عن نموذج واعد لروبوت على هيئة إنسان

وكالات/سما/

كشف رئيس شركة "تسلا" الأمريكية إيلون ماسك عن نموذج لروبوت Optimus على هيئة إنسان.

وذلك في إطار فعالية "يوم الذكاء الاصطناعي في "تسلا" حيث، ظهر النموذج التجريبي الأول للروبوت على المسرح ورحّب بالجمهور، ثم عرض ماسك مقطع فيديو لروبوت ينقل صندوقا ويسقي الزهور.



وأشار ماسك في كلمة ألقاها في فعالية Tesla AI Day إلى أن الروبوت بحاجة إلى تطوير واختبار، وقال إن أنجاز المشروع سيستغرق فترة ما وسيكون الروبوت جاهزا تماما بعد 5 أو 10 أعوام، ومضى قائلا إن Optimus سيُظهر بعد 10 أعوام إمكانات لم يسبق لها مثيل حيث سيستخدم مكوّنات اخترعها أخصائيو "تسلا"، بما في ذلك بطارية ستركّب في جسمه ومنظومة للرقائق ومحركات تتحكم في مفاصله. وأشار إلى أن أجهزة الروبوت ستتضمن منظومة السائق الآلي التي تستخدمها سيارة "تسلا" الكهربائية.

وأفاد ماسك كذلك بأن سعر الروبوت لن يزيد عن 20000 دولار، ما يقل بكثير عن سعر سيارة "تسلا" الكهربائية.